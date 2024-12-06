Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,60 azalarak 1 milyar 455 milyon 237 bin 813 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 467 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 493 lira 66 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 1 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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