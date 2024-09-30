Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira 2 kuruş, en düşük 1057 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,62 azalarak 1 milyar 387 milyon 109 bin 1 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 950 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1057 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 323 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 94 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #EPİAŞ #elektrik #spot elektrik
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