Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (21 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 429 lira 40 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyar 434 milyon 248 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin 429 lira 40 kuruş, en düşük saat 03.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 664 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 702 lira 48 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 500 lira 98 kuruş, en düşük 1501 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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