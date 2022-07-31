Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (31 Temmuz 2022)

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:04

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 7 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 100 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 7 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 100 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 552 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 809 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.