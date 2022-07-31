Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (31 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 18 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 470 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 7 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 100 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 1 milyon 7 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 100 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 7 bin 552 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 809 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ elektrik Doğalgaz santralleri İthal kömür santralleri hidroelektrik santralleri
Video Haberler
- Sarıgül 'merhaba' dedi, yurttaş gülme krizine girdi
- Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
- Yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü
- Ürkütücü sesler köyde hayatını kabusa çevirdi
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
- ODTÜ'lülerden rektörlük önünde protesto
- 'Ankapark'ı çürüttü' iddialarına yanıt verdi
- Trabzon sabaha kadar uyumadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor'
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- Fındık alım fiyatını açıkladı, Terzi Fikri'yi hedef aldı