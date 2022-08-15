Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (15 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,6 artarak 1 milyar 794 milyon 825 bin 43 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 644 lira 69 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 11.00, 13.00-22.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 644 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 535 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 574 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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