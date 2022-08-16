Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (16 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4.4 azalarak 1 milyar 715 milyon 384 bin 504 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-18.00 saatlerinde ve 20.00'de 4 bin lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 309 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 351 lira 62 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 644 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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