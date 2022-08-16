Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (16 Ağustos 2022)

16 Ağustos 2022 Salı, 11:12

Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 990 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 987 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 990 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 685 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.