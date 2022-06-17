Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (17 Haziran 2022)

17 Haziran 2022 Cuma, 14:17

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,49 azalarak 1 milyar 251 milyon 43 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 3 bin 43 lira 64 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1631 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 292 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 288 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 800 lira, en düşük 1950 lira olarak kayıtlara geçti.