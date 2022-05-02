Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:35

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 703 artarak 356 milyon 331 bin 912 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 07.00'de 25 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 864 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 889 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 749 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.