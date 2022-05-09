Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 399 lira, en düşük 1347 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 düşüşle 974 milyon 67 bin 425 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1347 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1816 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1825 lira 15 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 700 lira olarak kayıtlara geçti.
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