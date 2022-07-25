Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (25 Temmuz 2022)

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:06

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00, 16.00 ve 19.00'da 3 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 945 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 991 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.