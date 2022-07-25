Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (25 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5.8 artarak 1 milyar 594 milyon 551 bin 862 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00, 16.00 ve 19.00'da 3 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 945 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 991 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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