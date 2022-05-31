Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (31 Mayıs 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1468 lira 8 kuruş olarak belirlenirken işlem hacmi yüzde 14,2 azaldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 azalarak 1 milyar 459 milyon 28 bin 886 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 200 lira, en düşük saat 07.00'de 1468 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 439 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 486 lira 986 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1998 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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