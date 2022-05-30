Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (30 Mayıs 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1998 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17 artarak 1 milyar 700 milyon 644 bin 905 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük saat 23.00'te 1998 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 551 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 571 lira 85 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1184 lira 82 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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