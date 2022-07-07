Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (7 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,6 azalarak 1 milyar 19 milyon 915 bin 673 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 13.00'te 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 148 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 141 lira 42 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 59 lira 51 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.
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