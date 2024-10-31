Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 438 milyon 305 bin 678 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ile 17.00-20.00 arasında 3 bin lira, en düşük saat 13.00'te 1424 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 458 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 484 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 99 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ

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