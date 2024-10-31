Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 874 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 178 bin 190 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 555 bin 730 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 874 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 367 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 467 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 280 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 161 milyon 640 bin 50 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 161 milyon 532 bin 824 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ
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