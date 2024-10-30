Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,9 artarak 1 milyar 452 milyon 387 bin 647 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ile 17.00-20.00 arasında 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1409 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 374 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 392 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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