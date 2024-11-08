Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 08.11.2024 - 15:43

Güncelleme: 08.11.2024 - 15:43

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 420 bin 210 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 736 bin 410 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 33 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 533 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 635 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 432 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 234 bin 586 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 195 milyon 594 bin 956 metreküp olarak kayıtlara geçti.