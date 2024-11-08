Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,2 azalarak 1 milyar 348 milyon 626 bin 578 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 295 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 314 lira 72 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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