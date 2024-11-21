Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:24

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,4 artarak 1 milyar 493 milyon 269 bin 648 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-10.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 23.00'te 645 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 378 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.