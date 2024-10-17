Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:35

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:35

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 647 bin 790 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 938 bin 929 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 922 lira 84 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 644 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 518 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 326 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 315 bin 699 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 115 milyon 395 bin 174 metreküp olarak kayıtlara geçti.