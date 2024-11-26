Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 118 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 1 milyar 837 milyon 137 bin 723 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 03.00-05.00 saatlerinde 2 bin 118 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 750 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 778 lira 86 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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