Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 7 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:14

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,4 azalarak 1 milyar 437 milyon 830 bin 290 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1409 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 352 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 376 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1284 lira 10 kuruş olarak belirlendi.



