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SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...
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SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

19.08.2026 13:48:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

SGK uzmanı İsa Karakaş yıl sonu enflasyon öngörüleri doğrultusunda ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak artış oranlarını değerlendirdi. Emeklilik dilekçesi vermeyi düşünen yurttaşlara acele etmeme çağrısında bulunan Karakaş gelecek yıla geçişte iddia edildiği gibi büyük hak kayıpları yaşanmayacağını belirtti.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesine geriledi.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Piyasa beklentileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda yeni zam hesaplamalarını değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, kritik oranları açıkladı.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 10,5'E VARAN ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini hatırlatan Karakaş, kendi yıl sonu enflasyon tahmininin ise yüzde 29,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Karakaş, bu beklentiler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

"Piyasa beklentileri ve benim öngörüm hükümetin yıl sonunda yüzde 29,5 gibi bir yıllık enflasyonla yılı kapatacağı yönünde.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Güncel verilere dayanan son analizime göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10 ila yüzde 10,5 civarında bir güncelleme gelecektir"

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE ZAM HESABI FARKLI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden hesaplandığını belirten Karakaş, bu nedenle söz konusu gruptaki zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olacağını ifade etti.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

"Memur ve memur emeklilerinin durumu enflasyon farkı nedeniyle biraz daha kritik.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Yıl sonu beklentilerine göre memur ve memur emeklilerimiz için ocak ayında en az yüzde 6,5, en fazla yüzde 8 civarında bir zam/güncelleme beklediğimi söyleyebilirim"

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

"2026'DA EMEKLİ OLMAZSANIZ ZARAR EDERSİNİZ" İDDİASINA YANIT

Medyada yer alan "2026’da emekli olmazsanız yüzde 26 ila yüzde 30 zarar edeceksiniz" yönündeki iddialara da değinen Karakaş, yurttaşların acele karar vermemesi gerektiğini söyledi.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

"Bu haberlerin yalan olduğunun altını net bir şekilde çizeyim. Hemen gaza gelip emekli olarak işinizden olmayın. Geçmiş yıllardaki gibi 2026 ile 2027 arasında dilekçe verenler arasında devasa bir fark oluşmayacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına ocakta ne kadar zam gelecek? SGK uzmanından yeni artış hesabı...

Hatta enflasyon yüzde 32 ve üzeri gelirse 2027’de dilekçe vermek daha avantajlı hale gelebilir. Sabredin, özellikle eğitim giderlerinin yansıyacağı Eylül enflasyonunu görmemiz lazım"

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