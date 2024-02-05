SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam farkıyla aylıklar yükseldi: Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:50

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:50

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ocak ayında açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

İktidar ise bu oranı memur emeklisinin zam oranıyla eşitledi.

Önce yüzde 42,57’ye çıkarılan zam oranı, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasıyla yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

Milyonlarca emekli ek zam ödemelerinin ne zaman yapılacağını ve ne kadar ek zam farkı alacağını merak ediyor.

ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Bakan Vedat Işıkhan, emekliye ek zam farklarının ödeneceği tarihi duyurdu.

Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.

Emekliler ocak ayında maaşlarını yüzde 37,57’lik artış üzerinden alırken, peş peşe açıklanan iki zam ile birlikte arada 11,68 fark oluştu.

Bu farka karşılık gelen miktarın ne kadar olduğu ise merak konusu. Ekonomim'de yer alan habere göre, emeklilerin ek zam farkı şöyle olacak:

Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken, 3 bin 750 lira fark yatacak

Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira olacak. Fark olarak 1168 lira yatacak

Kök aylığı 12 bin 500 lira olan emekli 18 bin 656 lira alacak. Fark olarak 1402 lira yatacak. Fark 1460 lira yatacak

Kök aylığı 15 bin lira olan emeklinin eline 22 bin 387 lira geçecek. Fark 1752 lira yatacak

Kök aylığı 20 bin lira olan emeklinin yeni maaşı 29 bin 850 lira olarak hesabına yatırılacak Fark 2336 lira yatacak

Kök aylığı 25 bin TL olan emeklinin yeni maaşı 37 bin 312 lira olarak hesaba geçecek. Fark 2920 lira olacak

DUL VE YETİMLERİN ÖDEMELERİ

SSK, Bağ-Kur'dan aylık alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapılıyor.

7500 lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625 lira, yüzde 50 olana 3 bin 750 lira, yüzde 25 olana da en az 1875 lira ödeniyor.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan 7500 lira, yüzde 50 olan 5 bin lira, yüzde 25 olan da 2500 lira alacak.