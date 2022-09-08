Starbucks kahveleri ne kadar oldu? Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi?

Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün alkol ve sigara zammının ardından bir zam haberi de Starbucks'tan geldi.

Peki, Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi? Starbucks kahveleri ne kadar oldu?