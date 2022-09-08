Starbucks kahveleri ne kadar oldu? Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 15:58
<p>Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün alkol ve sigara zammının ardından bir zam haberi de <strong>Starbucks</strong>'tan geldi.</p> <p><strong>Peki, Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi? Starbucks kahveleri ne kadar oldu?</strong></p>

Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün alkol ve sigara zammının ardından bir zam haberi de Starbucks'tan geldi.

Peki, Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi? Starbucks kahveleri ne kadar oldu?

<p>Henüz geçtiğimiz haziran ayında yaptığı zammın ardından Starbucks bugün ürünlerine bir zam daha yaptı.</p>

Henüz geçtiğimiz haziran ayında yaptığı zammın ardından Starbucks bugün ürünlerine bir zam daha yaptı.

<p>Türkiye’de 500’den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarını güncelledi.</p>

Türkiye’de 500’den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarını güncelledi.

<h3>Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi?</h3> <p>Starbucks, Türkiye fiyatlarına yüzde 30'a varan zam yaptı. 8 Eylül 2022 itibarıyla gelen zam sonrası Starbucks kahvelerinin fiyatları güncellendi.</p> <p><strong>İşte 2022 Starbucks güncel kahve fiyatları...</strong></p>

Starbucks kahvelerine ne kadar zam geldi?

Starbucks, Türkiye fiyatlarına yüzde 30'a varan zam yaptı. 8 Eylül 2022 itibarıyla gelen zam sonrası Starbucks kahvelerinin fiyatları güncellendi.

İşte 2022 Starbucks güncel kahve fiyatları...

<h3>Starbucks kahveleri ne kadar oldu?</h3> <p>Küçük boy filtre kahve: 20 TL</p> <p>Orta boy filtre kahve: 22 TL</p>

Starbucks kahveleri ne kadar oldu?

Küçük boy filtre kahve: 20 TL

Orta boy filtre kahve: 22 TL

<p>Americano: 26 TL</p> <p>Latte: 29 TL</p>

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

<p>White Chocolate Mocha: 40 TL</p> <p>Cool Lime: 37 TL</p> <p>Caramel Frappuccino: 39 TL</p> <p>Java Chip Frappucino: 39 TL</p>

White Chocolate Mocha: 40 TL

Cool Lime: 37 TL

Caramel Frappuccino: 39 TL

Java Chip Frappucino: 39 TL

Starbucks kahve zam

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