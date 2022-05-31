Sterlin ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)

Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 31 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 09:50
Sterlin ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)
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Gün içinde en düşük 20,6541 seviyesini gören sterlin en yüksek 20,8219 seviyesine ulaştı.

Sterlin şu dakikalarda yüzde 0,42 azalışla 20,6841lira seviyesinden işlem görüyor.

Aylık grafiğe bakıldığında ise sterlin TL karşısında bir ay içerisinde yüzde 10,57 değer kazanmış durumda.


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