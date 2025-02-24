Su faturalarında 'Kirleten Öder' dönemi başlıyor: Yeni düzenleme detayları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:35

Su tasarrufunu artırmak ve çevreyi korumak için hayata geçirilecek 'Kirleten öder' sistemiyle ilgili yeni tarih belirlendi. Başlangıçta 31 Aralık 2024’te devreye girmesi planlanan sistem, Bakanlık tarafından yapılan son açıklama ile 2026’ya ertelendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile belirlenen bu düzenleme, su israfını engellemeyi ve çevreye verilen zararı azaltmayı hedefliyor.

YENİ FİYATLANDIRMA NASIL OLACAK?

Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça, fatura bedeli de artacak.

Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek.

Fazla su tüketen ve atık üreten yurttaşlar, daha fazla ödeme yapacak.

'Kirleten öder' uygulaması ile su tasarrufu teşvik edilecek

Bu yeni sistemin temel amacı, suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak ve çevresel etkileri en aza indirmektir. Su ve atık yönetiminin daha sürdürülebilir hale gelmesi için bu uygulama önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BELEDİYELER SADECE SU VE ATIK HİZMETLERİNDE KULLANACAK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarındaki değişiklikler ile ilgili detayları paylaştı. Öner, belediyelerin bu sistemden elde ettikleri gelirleri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini vurguladı. Su faturasında artış olması durumunda, ek bedellerin de yükseleceği belirtiliyor.

Yeni dönemle ilgili dikkat çeken detaylar:

Çok su tüketenler daha fazla ödeme yapacak.

Çöp miktarı arttıkça, fatura da artacak.

Elde edilen gelir yalnızca su ve atık yönetimi için kullanılacak.

"Kirleten öder" sistemi, yurttaşları su tüketiminde daha bilinçli olmaya teşvik etmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu uygulama, su tasarrufu sağlarken çevresel etkilerin de en aza indirileceği bir dönemi başlatıyor.