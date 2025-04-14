Şubat ayı verileri açıklandı: Cari açık beklentileri aştı!
Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında açık verirken, altın ve enerji hariç hesapta önemli bir fazla kaydedildi. Ekonomistler, ödemeler dengesi ve dış ticaret açığındaki artışı dikkatle takip ediyor. Cari açık ve dış ticaret dengesindeki gelişmeler, ekonominin genel seyrine etkisini göstermeye devam ediyor.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi. Ancak, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 158 milyon dolar fazla kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 5 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.
YILLIK CARİ AÇIK VE DIŞ TİCARET DENGESİ
Yıllıklandırılmış verilere göre, cari açık şubat ayında yaklaşık 12,8 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı ise 58,8 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi 62 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 246 milyon dolar fazla verdi. Birincil gelir dengesi ise 16,4 milyar dolar açık verdi.
HİZMETLER VE YATIRIM GİRDİLERİ
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 453 milyon dolar oldu. Taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden elde edilen net gelirler sırasıyla 1 milyar 167 milyon dolar ve 2 milyar 6 milyon dolar olarak kaydedildi. Şubat ayında doğrudan yatırımlar ise 11 milyon dolar net giriş gösterdi.
PORTFÖY YATIRIMLARI VE KREDİ KULLANIMI
Portföy yatırımları 2,6 milyar dolar net giriş kaydetti. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar ve DİBS piyasasında ise 675 milyon dolar net alış yaptı. Yurtdışından kredi kullanımında diğer sektörler 969 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar ve hükümet 900 milyon dolar ve 120 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
DÖVİZ REZERVLERİ VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar oldu. Yurtiçi yerleşiklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları 190 milyon dolar, yurtdışı yerleşiklerin ise Türkiye’deki gayrimenkul alımları 134 milyon dolar olarak belirlendi.
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