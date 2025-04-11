TCMB faiz kararı öncesi dev bankadan sürpriz tahmin!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:03

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 17 Nisan’da gerçekleştirecek. TCMB, yılın ilk iki toplantısında toplamda 500 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 47,5’ten yüzde 42,5’e çekmişti.

20 Mart’ta takvim dışı bir toplantı yapan TCMB, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı önlem olarak, gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkarmış; ancak politika faizini yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 41’de sabit tutmuştu.

'ŞAHİN SÜRPRİZ' BEKLENTİSİ

Morgan Stanley analistleri 17 Nisan toplantısından “şahin bir sürpriz” çıkabileceğini değerlendiriyor. Raporda, TCMB’nin faiz artışı ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımlar atabileceği belirtiliyor.

PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, nisan ayında faizin değişmeyeceği yönünde görüş bildirdi. 21 ekonomistten 19’u faizin sabit kalacağını öngörürken, 2 ekonomist faiz artışı bekledi. Beklentilerin medyanı yüzde 42,5 seviyesinde oluştu.

Benzer şekilde ForInvest anketinde de 22 katılımcının 18’i faizin sabit kalacağını öngördü. Katılımcılardan 3’ü 350 baz puan, 1’i ise 250 baz puanlık artış bekledi.

2025 yıl sonu için politika faizi beklentileri yüzde 34,5 seviyesinde şekillenirken, 2026 için bu oran yüzde 23,5 olarak tahmin edildi. TÜFE beklentileri ise 2025 sonu için yüzde 30, 2026 için yüzde 20,25 olarak kaydedildi.

2025 İÇİN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Foreks’in anketine göre, ekonomistler bu ay faiz değişikliği beklemiyor ve ilk indirimin Haziran ayında gelebileceğini öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin çoğu, 2025 yılında toplam beş faiz indirimi yapılmasını bekliyor.

TCMB FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

TCMB, faiz kararını 17 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te duyuracak. 2025 yılı PPK toplantı takvimi ise şöyle: