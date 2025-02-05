Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:21

Şubat ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin yapılacağı tarih, ödeme almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi yurttaşların araştırma konusu oldu. Peki, Şubat ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli ayağı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

ŞUBAT AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı sosyal yardım programlarını sürdürdüklerini belirtti.

Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak ve bağımsız yaşamlarını desteklemek amacıyla eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu kapsamda mart ayı için 3,9 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7 milyar lira tutarındaki ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı 4.181,63 TL’den memur maaşına yapılan zamla birlikte 4.664 TL’ye yükseldi.