Sürpriz gelişme... Zincir marketler pazar günü kapatılacak mı?
İstanbul'daki zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik konu gündeme geldi. Peki zincir marketler pazar günü kapatılacak mı?
7 gün boyunca faaliyet gösteren zincir marketlerin pazar günleri kapatılması gündeme geldi.
İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu ve 25 bine yakın üyesi olan Perakende Meslek Komitesi çalıştayında sektörün yıllardır üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusu masaya yatırıldı.
NTV'nin haberine göre, çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı.
İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti.
EKOSİSTEME YENİ BAKKALLAR KATILACAK
Çalıştayda ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul’daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi.
Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı
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