Süt sektöründe yaşanan kriz, Ulusal Süt Konseyine yansıdı

30 Eylül 2022 Cuma, 15:25

15 Eylül'de olağanüstü toplanarak çiğ süt tavsiye fiyatını görüşen USK'da 7.50 TL olan referans fiyat ile 20 kuruşluk destekleme primi sabit tutulunca üretici tarafında ciddi tepki çekmişti.

SÜT ARZINDA DARALMA YAŞANDI

Üretici zarar ettiği gerekçesiyle anaç hayvanlarını kesime göndermeye devam edince süt arzında ciddi daralmalar yaşandı.

Süt üretimindeki düşüş ve sanayicinin piyasadan süt bulmakta zorlanması sonucu bölgesel ihalelerde çiğ süt referans fiyatı 8.70 TL'ye çıkarken söz konusu rakamın önümüzdeki dönemde artmasının kaçınılmaz olduğu dile getiriliyor.

İşte bu süreçte bugün USK, önemli bir basın duyurusunda bulundu.

USK'dan yapılan açıklamada, "30 Eylül 2022 Cuma Günü “Çiğ Süt Tavsiye Fiyatının Değerlendirilmesi” gündemiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı planlanmış ve Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya davet edilmiştir. Konseyimizin Yönetim Kurulunda görevli Üretici Alt Grubu ve Kamu Alt Grubu temsilcileri toplantıya katılmadığından yeter sayıya ulaşılamamış ve Yönetim Kurulu Toplantısı yapılamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişme ve açıklama, sektör temsilcileri tarafından "Süt piyasasında ipler koptu. USK devre dışı bırakıldı. Fabrikalar süt bulma ve alma telaşına girdi. Süt savaşları başladı" şeklinde yorumlanıyor.

Bloomberg HT'ye konuşan bazı sektör temsilcileri, Türkiye'nin bazı bölgelerinde serbest piyasada çiğ süt fiyatının 10 TL'yi bulduğunu ve fiyatın yukarı yönlü güncellenmeye devam ettiğini dile getiriyor.