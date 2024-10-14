Süt üretiminde dikkat çeken veriler: Ağustos ayında süt miktarında düşüş!
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 934 bin 396 ton oldu. Yoğurt üretiminde ise bir düşüş yaşanarak, yüzde 0,6 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 934 bin 396 ton oldu. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.
TÜİK, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımladı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı.
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,7, ayran üretimi yüzde 10, içme sütü üretimi yüzde 9,7, tereyağı üretimi yüzde 20,2 arttı. Yoğurt üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.
Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,5, ayran üretimi yüzde 13,5, yoğurt üretimi yüzde 8, içme sütü üretimi yüzde 3,5, tereyağı üretimi yüzde 11,7 arttı.
İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ ARTTI
Bir önceki ay 938 bin 573 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 934 bin 396 ton oldu.
Bir önceki ay 106 bin 696 ton olan içme sütü üretimi ağustos ayında yüzde 17 oranında artarak 124 bin 876 ton olarak gerçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- Kars'ta kışın habercisi hasat başladı