Bakanlık marka marka açıkladı: İşte hileli süt, yoğurt, tereyağı ve peynirler...

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:53

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:54

Tarım ve Orman Bakanlığı, il il taklit ve tağşiş ürünlerini paylaştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri ortaya çıktı.

Ürünlerinin tamamının keçi sütü olduğunu iddia eden bir dondurmacıda keçi sütüne rastlanmadı, manda yoğurdu olarak satılan ürünün tamamı koyun yoğurdu çıktı.

Ancak hepsi bu ürünlerle de sınırlı değil.

İŞTE HİLELİ ÜRÜNLER...

Ekonomim'in derlediği habere göre, bakanlığın açıkladığı tağşiş listesine göre süt, yoğurt, kaşar peyniri, beyaz peynir, kaymak ve tereyağı ürünlerinde tespit edilen hileli ürünlerin tamamı şöyle:

1. YİĞİTBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-HASAN ÇAKALLI NUR YİĞİTBEY KAHVALTILIK TEREYAĞI Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması

2. AS GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURPU TEREYAĞ/HAS Normal Tereyağ Bitkisel Yağ Tespiti

3. EMİRBEY LOJİSTİK PAZARLAMA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EMİRBEY Tuzlu Tereyağı Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

4. ECE SÜT ÜRÜNLERİ-FURKAN SELİM ECE GÜL Tam Yağlı Taze Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri Nişasta Tespiti

5. MUTLU TOLGA GIDA TAR. HAYV. ORM. ÜRÜN. İNŞ. NAK. PET. PEYZ. TUR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ LAZZ BAKKAL Yarım Yağlı Eritme Peyniri Nişasta Tespiti

6. ADAPEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ADAPEY Yarım Yağlı Örgü Peyniri % Nem Oranının Yüksek Olması, % Yağ Oranının Düşük Olması, Nişasta Tespiti

7. AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. PEYNİR KEYFİ Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

8. ALMANFOUSH SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞAM MERALARI Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti

9. ALTILAR TARIM GIDA TEM. MALZ. HAY. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUZEYLİ Yarım Yağlı Dil Peyniri (1000 G) Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

10. ALTINBAŞAK SÜT VE ÜRÜRNLERİ SAFİ GURME Tereyağ Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

11. ANDIRIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ AYN-I SEFA Tam Yağlı Taze Tost Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

12. ATK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA İMALAT NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA LEZZET Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti

13. AYLAÇ SÜT VE YEM ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AYLAÇ Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

14. AYNAZ GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MANDIRA SÜT OFİSİ Yağsız Süt Tozu % Protein Oranının Düşük Olması

15. BEYPAZARLI GIDA DAĞITIM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNGÖR Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti

16. ÇADIR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇADIR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Tereyağı Bitkisel Yağ Tespiti

17. ÇAĞLAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-ALİ ATEŞ MALATYA OVASI Tuzsuz Tereyağı Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

18. ÇAVUŞOĞLU TOPTAN GIDA DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ-NAZMİYE ÇAVUŞOĞLU DOĞAN MOR SALKIM ÇİFTLİĞİ Yarım Yağlı Tost Peyniri Nişasta Tespiti

19. DARENDE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DARENDE Örgü Peyniri 220 Gram Bitkisel Yağ Tespiti

20. EDİŞ SÜT ÜR. GIDA HAY. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NEHİR % 1,5 Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt-3 Kg Bitkisel Yağ Tespiti, Jelatin Tespiti

21. ERBAA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ERBAA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ MUAMMER SUBAŞI Tuzsuz Tereyağı Bitkisel Yağ Tespiti

22. ERCİYES SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ NARLITEPE Tam Yağlı Ayçekirdeği, Mısır Çeşnili Eritme Peyniri Nişasta Tespiti

23. ERELİ GIDA PAZ.VE TARIM ÜR. TİC. LTD. ŞTİ. BAKİ ERELİ Yarım Yağlı Lavaş Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti

24. GAYEMBİR GIDA SÜT ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ LAZZ VAKFIKEBİR Tuzlu Dörtte Üç Yağlı Tereyağ Bitkisel Yağ Tespiti

25. GÜÇLÜ TAŞIMACILIK GIDA TURİZM UN DEĞİRMENİ KÖMÜR ODUN İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. YAYLADAĞI Kahvaltılık Tost Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

26. GÜNAYDINLAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ ANADOLU ÇOBAN Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

27. GÜRLER SÜT VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. SÜTDEN Fermente Süt Ürünü % Protein Oranının Düşük Olması

28. GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÜRSÜT Gürsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Tulum Peyniri-450 Gr % Yağ Oranının Düşük Olması

29. HAZIM AĞA SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ AK YÖRSAN Kaşar Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti

30. ICE DEM ORGANİZASYON TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (ERASTA YÖRESEL ÜRÜN STANDI) - Tereyağı Bitkisel Yağ Tespiti

31. INTERNATİONAL SEYAHAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AK LEZZET SÜT ÜRÜNLERİ Yoğurt Bitkisel Yağ Tespiti

32. KAÇMAZLAR GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KARLIDAĞ Tuzlu Tereyağı % Nem Oranının Yüksek Olması

33. KAFDAĞI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ EGE Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Bitkisel Yağ Tespiti

34. KASAPKARA DONDURMA GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKİN USTA Yarım Yağlı Keçi Sütlü Sade Dondurma İnek Sütü Tespiti, Keçi Sütü Tespit Edilmemesi

35. KAYALAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-ERKAN KAYA KAYALAR Tam Yağlı Koyun Yoğurdu İnek Sütü Tespiti

36. KAYMAKÇIM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-SALİHA UYAR HARUN Kaymak-200 Gr % Yağ Oranının Düşük Olması

37. KAYNAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-MUSTAFA SEZGİN LEZZETİ TADINDA SÜT ÇİFTLİĞİ Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

38. KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYV. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. A.R.K. Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri (600 Gr) % Yağ Oranının Düşük Olması, Natamisin Tespiti

39. KOSATLAR GIDA-HASAN HÜSEYİN KOSAT AHMET ERALP ÇİFTLİK ÜRÜNLERİ Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması

40. MAG SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇAMOLUK Geleneksel Tereyağı Bitkisel Yağ Tespiti

41. MİLKİN GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNSÜT Kaymak % Yağ Oranının Düşük Olması

42. MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ KENTLİ Yarım Yağlı Ay Çekirdeği Ve Mısır Çeşnili Eritme Peyniri 25 Kg % Yağ Oranının Düşük Olması

43. ÖZDAMAK SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AFYON ÇAYIRBAĞ Az Yağlı Taze Eritme Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

44. ÖZIŞIK SÜT ÜRÜNLERİ YEM GIDA TARIM HAYV.İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ÖZIŞIK Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

45. ÖZSEYMENLER GIDA VE SÜT ÜRN.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ İNSÜT Isıl İşlem Görmüş Fermente Süt Ürünü 750 Gram Bitkisel Yağ Tespiti

46. PEYNİRCİOĞLU SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. PEYNİRCİOĞLU GURME ARTİZAN Artizan Keçi Peyniri İnek Sütü Tespiti

47. SAFİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAFİ Çörekotlu Az Yağlı Beyaz Peynir % Yağ Oranının Düşük Olması

48. SEMEN GIDA VE MARKET İHTİYAÇ MADDELERİ ÜRETİM PAZARLAMA TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ MORAÇİFTLİK Dilimli Kaşar Peyniri % Yağ Oranının Düşük Olması

49. SOFRACIZADE SÜT ÜRÜNLERİ - FAHRETTİN AYDOĞMUŞ SOFRACIZADE Yayık Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması

50. SÜTÇÜ TEYZE-NEŞE TEPE SÜTÇÜ TEYZE GURME Tereyağı (%82 Süt Yağlı) Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

51. TARGÜN TARIM VE HAYVANCILIK GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANADOLU SÜT BİRLİĞİ %80 Süt Yağlı Tereyağ % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

52. ULUDAĞ MANDIRASI-ALPER ULUDAĞ ULUDAĞ MANDIRASI Tereyağı % Yağ Oranının Düşük Olması

53. UMUR GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-UMUR UÇAR UMAY % 60 Manda %38 İnek Sütlü Tam Yağlı Yoğurt Manda Sütü Tespit Edilmemesi.