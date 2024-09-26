Enfes bir Balkan kahvaltılığı: Sütlü biber sündürme tarifi

Enfes bir Balkan kahvaltılığı: Sütlü biber sündürme tarifi
cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 10:37
Enfes bir Balkan kahvaltılığı: Sütlü biber sündürme tarifi

Sütlü biber sündürme, Balkan mutfağının sevilen ve doyurucu kahvaltılıklarından biridir. Bu lezzetli yemek, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen, kendine has lezzeti ve kremsi dokusuyla dikkat çeker. Genellikle kahvaltılarda, hafif öğle yemeklerinde ya da akşam atıştırmalıkları olarak tercih edilen sütlü biber sündürme, özellikle biberin tazeliği ve sütün yumuşaklığı ile birleştiğinde oldukça keyifli bir tat sunar.

Enfes bir Balkan kahvaltılığı: Sütlü biber sündürme tarifi

Sütlü biber sündürme, hem lezzeti hem de sunumuyla misafirlerinizi etkileyecek harika bir Balkan kahvaltılığıdır. Kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle yaz aylarında taze biberlerin bol olduğu dönemlerde mükemmel bir seçenek olacaktır. Peki, enfes bir Balkan kahvaltılığı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, sütlü biber sündürme tarifi...

Enfes bir Balkan kahvaltılığı: Sütlü biber sündürme tarifi

SÜTLÜ BİBER SÜNDÜRME TARİFİ

Malzemeler:

5-6 adet yeşil biber (tatlı veya acı tercih edilebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Taze otlar (maydanoz veya dereotu, isteğe bağlı)

Enfes bir Balkan kahvaltılığı: Sütlü biber sündürme tarifi

SÜTLÜ BİBER SÜNDÜRME YAPILIŞI

Öncelikle biberleri yıkayın ve sap kısımlarını kesin.

Biberlerinizi ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardıktan sonra, yaklaşık 2-3 santimetre uzunluğunda doğrayın. 

Geniş bir tavada tereyağını eritin.

Tereyağı tamamen eridikten sonra doğranmış biberleri tavaya ekleyin.

Orta ateşte biberleri sotelemeye başlayın.

Biberlerin rengi değişip yumuşayana kadar, yaklaşık 5-7 dakika boyunca ara ara karıştırarak pişirin.

Bu aşamada ince doğranmış bir diş sarımsağı da ekleyerek, yemeğe ekstra bir lezzet katabilirsiniz.

Biberler yeterince sotelenip yumuşadığında, 1 su bardağı sütü ekleyin.

Sütün biberlerle iyice kaynaşmasını sağlamak için karıştırın.

Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın.

Dilerseniz bu aşamada pul biber de ekleyerek yemeğe hafif bir acılık katabilirsiniz.

Süt ekledikten sonra karışımın kaynamasına izin verin.

Ardından ocağın altını kısarak biberlerin sütle birlikte yavaş yavaş pişmesini bekleyin.

Bu aşamada biberlerin sütün içinde iyice yumuşayıp kremsi bir doku kazanmasını sağlayın.

Yemeğinizin kıvamı koyulaşırken, biberler de lezzetini sütün içine bırakacaktır.

Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürecektir.Sütlü biber sündürmeyi sıcak olarak servis edin.

Üzerine taze doğranmış maydanoz veya dereotu serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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