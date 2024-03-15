Swisscom, Vodafone Italia'yı satın alacak
İsviçreli telekomünikasyon şirketi Swisscom, Vodafone Italia'yı 8,7 milyar dolar karşılığında satın alacak.
İsviçreli telekomünikasyon şirketi Swisscom, Vodafone Italia'yı 8 milyar Euro (8.70 milyar dolar) karşılığında satın alacağını ve Vodafone Italia'yı, İtalyan iştiraki Fastweb ile birleştireceğini açıkladı.
Söz konusu anlaşma sonucunda, İtalyan telekomünikasyon şirketi TIM'den sonra İtalya'nın en büyük ikinci sabit hatlı geniş bant operatörü kurulacak.
Swisscom, ödemenin borçla finanse edileceğini ve nakit olarak yapılacağını açıkladı.
Swisscom, anlaşmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini ve hissedarların oyuna gerek duyulmayacağını belirtti.
Hakim hissedarı İsviçre hükümetinin olduğu Swisscom, 2007'den bu yana Fastweb aracılığıyla İtalya'da faaliyet gösteriyor. Fastweb'in gelirleri ve müşterileri son 10 yılda %50 arttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Büyükşehir sıkıntısı!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!
- Baba Bülent Cihantimur adliyede
- 'Süreci orada dondurdum...'
- 8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!