Swisscom, Vodafone Italia'yı satın alacak

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:44

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:44

İsviçreli telekomünikasyon şirketi Swisscom, Vodafone Italia'yı 8 milyar Euro (8.70 milyar dolar) karşılığında satın alacağını ve Vodafone Italia'yı, İtalyan iştiraki Fastweb ile birleştireceğini açıkladı.

Söz konusu anlaşma sonucunda, İtalyan telekomünikasyon şirketi TIM'den sonra İtalya'nın en büyük ikinci sabit hatlı geniş bant operatörü kurulacak.

Swisscom, ödemenin borçla finanse edileceğini ve nakit olarak yapılacağını açıkladı.

Swisscom, anlaşmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini ve hissedarların oyuna gerek duyulmayacağını belirtti.

Hakim hissedarı İsviçre hükümetinin olduğu Swisscom, 2007'den bu yana Fastweb aracılığıyla İtalya'da faaliyet gösteriyor. Fastweb'in gelirleri ve müşterileri son 10 yılda %50 arttı.