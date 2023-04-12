Tadımlık hurma tarih oldu: Tanesi artık 10 TL

İstanbul’da bazı yerlerde hurma tane ile satılmaya başlandı. Eminönü’nde kilosu 250 TL’yi bulan hurmanın, tanesi kalitesine göre 10 ile 5 liradan satılıyor.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 14:59
Tadımlık hurma tarih oldu: Tanesi artık 10 TL
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Ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın kilosu geçtiğimiz yıla oranla iki kat arttı. Artan fiyatlardan ötürü esnaf, hurmayı tane ile satmaya başladı. Eskiden tadarak alınan hurmalar şimdi tane hesabıyla satın alınıyor.

Eminönü esnafı bu durumun fiyat artışından kaynaklı olduğunu söyleyerek, geçen yıla oranla satışların yarı yarıya düştüğünü belirtti.

TADIMLIK İKRAM EDİLEN HURMA TARİH OLDU

Eminönü’ndeki bazı esnaflar ise yurttaşın tek hurma ikramına önüne geçebilmek için hurmalara fiyat etiketi astıklarını söyledi. Öte yandan önceki yıllarda kilosu ucuzken tadımlık ikram edilen hurmayı ikram edemediklerini belirtti.

“GEÇEN SENE 1-2 TL ARASINDAYDI İKRAM VEREBİLİYORDUK”

Hurma fiyatlarından kaynaklık tane olarak da satış yaptıklarını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Normalde kilo olarak satıyoruz fakat hurma fiyatlarından kaynaklı tane olarak da satmaya başladık. Eskiden ikram olarak veriyorduk fakat şimdi hurmanın tanesi 10 TL’ye kadar geldiği için veremiyoruz. Geçen sene 1-2 TL arasındaydı ikram verebiliyorduk” dedi.

“HURMANIN TANESİNİN 10 TL OLDUĞUNU GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERİYORLAR”

Yurttaşların genelde bütçesine göre hurma satın aldığını anlatan Yavuzer, “Vatandaşın hurmanın tanesinin 10 TL olduğunu görünce tepki gösteriyor. Hurma fiyatının yüksek olması dövizden kaynaklı oluyor. Geçtiğimiz yıla göre talep oldukça düştü. Bizim satışımız yarı yarıya fark var diyebiliriz. Geçen sene 130 TL’ye satıyorduk şimdi ise kilosunu 250 TL’den satıyoruz” şeklinde konuştu.


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