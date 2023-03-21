İftar ve sahur için hurmalı tarifler

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 08:26

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 08:26

Ramazan sofralarından eksik olmayan hurma, iftar ve sahurun vazgeçilmezi. Binlerce yıldır Ortadoğu’nun temel gıdası olan hurma, son yıllarda oldukça popüler hale gelerek sıkça tüketilmeye başlandı. Yüksek miktarda lif içeren hurma, tatlı ve doyurucudur. Peki birbirinden farklı çeşitleriyle sofraları süsleyen hurma nasıl tüketilir, neler yapılır, faydaları nedir? Sağlık açısından öne çıkan özellikleri nelerdir?

HURMA NASIL TÜKETİLİR?

Hurma, taze ya da kuru olarak tüketilebilir. Hurma tüketmek isteyen kişiler, tatlı veya tuzlu yemeklerine ekleyebilmektedir. Hurmanın tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

Atıştırmalık hurma: Kişiler hurmaları badem, ceviz veya antep fıstığı ile atıştırmalık olarak tüketebilir.

Salatalar: Doğranmış, dilimlenmiş veya çekirdeksiz hurmalar salatalara lezzet katar.

İçecek: Hurmaları muz ile karıştırarak içecek haline getirmek, doğal tatlılık ve ekstra besin değeri sağlar.

Enerji topları: Hurma fındık, ceviz, yulaf ve çeşitli malzemelerle karıştırarak pişmeyen enerji topları olarak tüketilir.

NOT: Taze hurmalar hava geçirmez bir kapta buzdolabında aylarca ve hatta dondurucuda daha uzun süre saklanabilmektedir. Kurutulmuş hurma, hava geçirmez bir kapta yaklaşık 1 yıl ve dondurulursa uzun yıllar dayanabilir.

HURMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Antioksidanlar açısından zengindir.

Kolesterolü dengeleyerek düzenlenmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığını iyileştirir.

Beyin sağlığını destekler.

Sindirim sistemini düzenler.

Doğal tatlandırıcı olarak tüketilebilir

Cildi iyileştirir

Kilo kaybına yardımcı olur

İFTAR İÇİN PRATİK VE DOYURUCU HURMALI TARİFLER

HURMALI PUDİNG

Malzemeler

20 adet hurma

1 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

İri kıyılmış ceviz

Dilerseniz 1 çay bardağı toz şeker



Yapılışı



Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Üzerine yarım çay bardağı süt ilave ederek blender’da püre

haline getirin. Geriye kalan sütü un, nişasta ve toz şeker ile bir kaba alarak pişirin.

Kıvam almaya başlayınca hurma püresi ve vanilyayı ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırın.

Cevizleri ekleyin. Karışımı kuplara servis ederek, oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Çilekle süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.





HURMA TOPLARI



Malzemeler

20 adet hurma

Çiğ kaju

1 yemek kaşığı keten tohumu

2 yemek kaşığı damla çikolata

Yarım çay bardağı süt



Yapılışı

Tüm malzemeleri hamur haline gelinceye kadar robottan geçirin. Yuvarlak toplar yapın.

Hindistan ceviziyle kaplayarak servis edebilirsiniz. Ayrıca iftarda ve sahurda atıştırmalık olarak

tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.







PİŞMEYEN HURMALI BROWNİ



Malzemeler

25 adet çekirdekleri çıkartılmış hurma

1 bardak çekilmiş ceviz

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çay bardağı süt

1 fincanı akçaağaç şurubu, bal veya pekmez



Yapılışı

Tüm malzemeleri hamur haline gelinceye kadar robottan geçirin.

İyice pürüzsüz olduktan sonra robotu kapatıp, karışımı bir tepsiye yayın.

2 saat buzdolabında bekletip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

PEYNİRLİ HURMA DOLMASI



Malzemeler

10 adet hurma

Krem peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

Ceviz veya badem

Akçaağaç şurubu veya pekmez



Yapılışı

Hurmaların çekirdeklerini çıarıp krem peynirle doldurun.

Bir tavada tereyağını eritin, ceviz veya bademi ekleyin.

Biraz kavurup altını kapatın.

Ocaktan aldıktan sonra akçaağaç şurubunu veya pekmezi ekleyip, karıştırın.

Hurmaların üzerine ocaktan aldığınız karışım ılıkken döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.