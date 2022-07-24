Tahıl Koridoru Anlaşması nedir? Tahıl Koridoru Anlaşmasını hangi ülkeler imzaladı?

24 Temmuz 2022 Pazar, 10:15

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşın en önemli sonuçlarından biri küresel gıda krizi. Bu gıdaların başında da tahıl geliyor. Ukrayna, dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı. Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri de Rusya. Ukrayna ve Rusya, Afrika’nın buğday ihtiyacının yüzde 40’ını sağlıyor. Savaştan önce Ukrayna ihracatını yüzde 90 oranında deniz yoluyla yapıyordu.

Limanların kısıtlanmasıyla kara yolu tercih edildi, tırlar ve trenler kullanıldı. Avrupa Birliği, hem Baltık Denizi hem de Romanya’daki Constanta limanı aracılığıyla Ukrayna’nın ihracatına destek olmaya çalıştı.

Ancak Ukrayna’nın tren vagonlarının Avrupa’ya göre daha geniş olması, ciddi bir engel haline geldi. Bu durum, sınırda tahılın Ukrayna vagonlarından Avrupa tipi vagonlara aktarılmasını gerektirdi. Bu nedenle tahılın sınırı geçerek Avrupa’ya ve Baltık limanlarına ulaşması üç haftalık süreyi buldu.

Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisinin ürünlerini ihraç edememeleri, gıda fiyatlarında artışa neden oldu ve özellikle yoksul Afrika ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatını tehlikeye soktu.

Gıda koridorunun oluşturulmasıyla birlikte Ukrayna, tamamen kendi denetiminde olan Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından ihracata başlayabilecek.

Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak.

Bu süreçte, Rusya'nın ateşkes uygulayacağı ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacağı basına yansıyan haberlerde yer almıştı.