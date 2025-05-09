Taksilerde yeni dönem: Ödeme sistemi sil baştan!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:56

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:56

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nı hazırladı. Taslakla, ödeme kaydedici yeni nesil cihazların kullanımının artırılması ve belge düzenine uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kayıtlı ekonomiye katkı sunulması ve kartla ödeme kolaylığının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

SON TARİH VERİLDİ

Bu çerçevede, taksimetresi olan ticari taksilerde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylı belirlenen teknik özelliklere sahip cihazların 31 Aralık’a kadar mevcut sistemlere entegre edilmesi gerekecek.

Yeni taksimetre takan ya da faaliyete yeni başlayan mükellefler için bu cihazların kullanımı işe başlamayı izleyen 30 gün içinde zorunlu olacak. Eğer bu süre içinde yolcu taşımacılığı fiilen başlarsa cihaz yolcu alınmadan önce devreye sokulmak zorunda olacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesi ile ilk onay tarihi arasında yeni plaka alarak işe başlayan taksiciler ise 1 Temmuz 2026'dan itibaren bu sistemle çalışmaya başlayacak.

Cihazlar ve taksimetrelerin teknik uyumluluğu TÜBİTAK tarafından GİB'in belirleyeceği kriterlere göre denetlenecek.

TEKNİK UYUM ZORUNLU

Yeni sistemde, taksimetre çalıştığında cihaz da eş zamanlı olarak devreye girecek. Ücret hesaplandıktan sonra işlem cihazda sonlandırılacak. Belge düzenlenmeden taksimetre yeniden çalışamayacak. Aynı şekilde cihaz da taksimetreden bağımsız çalışamayacak. Tutar bilgisi otomatik olarak aktarılacak, manuel giriş mümkün olmayacak.