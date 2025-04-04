Tapu sahipleri dikkat: O beyanname için son 3 gün! Geciktirenlere ceza uygulanacak...

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:58

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:58

Geçen yıl elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 2024 yılına ilişkin beyannamelerin verilme ve ödeme süreci devam ediyor.

BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTI

Ramazan bayramı nedeniyle gelen talepler üzerine beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatıldı. Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden gelir elde eden mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verebiliyor.

Ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazançlardan gelir elde eden mükellefler ise yıllık gelir vergisi beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolayca ve güvenli bir şekilde doldurabiliyor.

Gayrimenkul sahiplerinin de 7 Nisan'a kadar kira beyannamelerini vermeleri gerekiyor. 2024 yılında konuttan 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde edenler vergi ödeyecek. Bu tutarın altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermek zorunda değil.

ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Beyannameyi zamanında vermeyenlere özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Mükellefler vergilerini "gib.gov.tr" internet sitesi üzerinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartları ile veya PTT şubelerinden ödeyebilecek. 2024 yılına ilişkin gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki taksitte ödenecek.

Verginin süresinde ödenmemesi durumunda vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.