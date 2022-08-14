Tarih verildi... Motorine dev zam yolda
15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine 1 lira 26 kuruş zam gelecek.
Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Sputnik'in haberine göre, benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.
Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.
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