Tarım Üretici Fiyat Endeksi'ndeki 87 maddeden 62’sinin fiyatı arttı

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Son aylarda birbiri ardına rekorlar kıran gıda enflasyonunu düşürmek için hükümet talimatla önlem almaya çalışırken tarımda maliyet artışlarını gösteren Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nde (Tarım-ÜFE) rekor kırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre temmuz ayı Tarım-ÜFE önceki aya göre yüzde 5, bir yıl önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157.89 arttı. Tarım- ÜFE’deki on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 79.39 oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt grup yüzde 22.47 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olurken bu gruptaki yıllık artış ise yüzde 119.14 oldu. Alt gruplar yıllık artışlara göre sıralandığında en yüksek artış yüzde 256 ile lifli bitkilerde oldu. Endekste kapsanan 87 maddeden 17’sinin ortalama fiyatında azalış, 62’sinin fiyatında ise artış görüldü.

KIŞ AYLARI KORKUTUYOR

Canlı kümes hayvanları alt grubundaki artışı değerlendiren Tavuk Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, “Bu ay sadece kömür fiyatları yüzde 50 zamlandı. Bunun yanı sıra geçen yıl 30 kuruşa aldığımız bir kilo talaşı bugün 4 liraya alıyoruz. Bunlara rağmen tavuğu hâlâ zararına satıyor üretici. Bu zararına satış sürerse üretici kalmaz seneye, tavuk fiyatları daha da artar. Şimdilik hava sıcak ısıtma maliyetimiz yok, havalar soğursa ne yapacağımızı fiyatların ne olacağını bilemiyoruz” dedi.

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise şöyle konuştu:

“Üreticinin girdileri ortalama yüzde 250 arttı, yıllık Tarım-ÜFE yüzde 157 arttı diyor TÜİK. Bu ayki artışa bakınca hayvanlar ve çeltik öne çıkıyor. Demek ki önümüzdeki aylarda bunların raf fiyatları da zamlanacak. Zaten üretici ve yetiştiriciler şimdiden kara kara kış aylarını düşünüyor bu seralar, kümesler, ahırlar nasıl ısınacak bu enerji fiyatlarıyla? Eğer samimi olarak gıda enflasyonunu düşürmek istiyorsak acilen üreticinin girdilerine bir çözüm bulmalıyız”