Tarım ve Orman Bakanlığından "çayır tırtılıyla mücadele" talimatı

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:38

Bakanlıkça hazırlanan "Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı Zirai Mücadele Teknik Talimatı"nda yer alan bilgilere göre, ergin kelebekler göç eden böcekler olup topluca hareket ediyor. Canlı, yumurtalarını özellikle sirken ve diğer yabancı ot yapraklarının alt yüzüne bırakıyor. Larvalar, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçeklerini yiyerek besleniyor. Dolayısıyla, çayır tırtılı ile mücadelede kültürel önlemler büyük önem taşıyor. Pupa kokonlarının bir kısmının derine düşmesi ve kelebeklerin toprak yüzüne çıkamaması için sonbaharda tarlaların derin sürülmesi gerekiyor.

Öte yandan bir kısım kokonlar toprak yüzünde kalarak kuşlara yem oluyor veya kış soğuklarından olumsuz etkileniyor. Zararlı ile mücadelede ilkbaharda yabancı ot mücadelesi de büyük önem taşıyor.

İlk olarak yumurtalar yabancı otlara bırakıldığı için yumurta ve larvaların yok edilerek, kültür bitkilerinde zarar oluşturmasının önlenmesi gerekiyor.

Ayrıca kültür bitkilerinde yabancı ot mücadelesinin sürdürülmesi aynı faydayı sağlıyor. Yonca, tirfil, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması bakımından önemli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

İlk baharda diskaro ile toprak işlemesi yapılması, ekimin de erken olması gerekiyor.

Talimatlar arasında, kimyasal mücadele için ise tarlada köşegenler doğrultusunda zikzak yürünmesi, her 25-30 metrede bir olmak üzere metrekarede 10 larva saptandığında mücadeleye başlanması da yer alıyor.

Mücadelenin en geç üçüncü dönem larvalara karşı yapılması gerekiyor.