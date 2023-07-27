Tarımda 'sıcak' korkusu

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

Yurttaş şehirlerde sıcak hava dalgası ile mücadele ederken çiftçilerin yıllardır uyardıkları kuraklık tarlalarda alarm zillerini çaldırdı. Aşırı sıcak nedeniyle birçok üründe rekolte kaybı yaşanacağını söyleyen çiftçi temsilcileri, artan sulama ihtiyacının çiftçinin faturasını dolaylı olarak da tüketicinin cüzdanını yakacağını söylüyor.

(Şemsi Bayraktar)



Aşırı sıcaklarda artan yabancı otlar sebebiyle bitki hastalıkları ve zirai mücadele masraflarının arttığını hatırlatan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu sıcakların yarattığı stres hayvanları da etkiliyor. Hayvanlarda hastalıklara yatkınlık artarken verim düşüyor ve süt üretimi azalıyor. Üretim sezonunda yağışın az olması sebebiyle aşırı sıcaklıkların ayçiçeği bitkisini strese sokmasına bağlı olarak verimde düşüş bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde de zeytin ağaçları sıcaklıktan etkilendiği için verimde düşüş bekleniyor” dedi. Bayraktar, çiftçilerin modern sulama teknikleri için teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.

(Hüseyin Demirtaş)



"KÂĞIT ÜSTÜNDE KALDI"

Sıcak nedeniyle artan maliyetlerin çiftçinin yanı sıra tüketiciyi de etkileyeceğini söyleyen Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise şuna dikkat çekti: “Özellikle sebzede çiftçi şu an daha çok su kullanıyor. Suyu kuyudan çektiği için elektriği de çok kullanıyor. Zaten her gün bir akaryakıt zammı geliyor. Bunların hepsi çiftçinin maliyetini doğal olarak tüketicinin alım fiyatını da artıracak. Çiftçi zamlardan muaf olmalı.”

(Baki Remzi Suiçmez)



Üretim aşamasının yanı sıra depolama ve nakliye aşamalarında da hem maliyetin hem zaiyatın artacağını söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şöyle konuştu: “Tarım Bakanlığı’nın tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı var ama bu kâğıt üstünde kaldı. Acilen bu plan hayata geçirilmeli. Çiftçinin maddi kaybını önlemek için kuraklık sigortaları yaygınlaştırılmalı.”