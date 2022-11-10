Adana'da tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı
Adana'da tarım işçilerinin taşındığı midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde meydana geldi.
Tarladaki mesaileri biten işçilerin taşındığı, İsmail Gerçek yönetimindeki 27 US 557 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bari bugün yapmasaydınız!
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- 'Başın derde girecek' demişler...
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- AKP'li isim istifa etti
- Avdagiç duyurdu: İTO seçimleri sonuçlandı
- Kredi kartı olanlar dikkat: '24 saat içinde başvurun'
- AKP’li Cevheri'den yeni açıklama
- ‘Bu siyasi tutarsızlıktır’