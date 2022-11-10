Adana'da tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Adana'da tarım işçilerinin taşındığı midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 12 kişi hafif yaralandı.

DHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 18:44
Adana'da tarım işçilerinin taşındığı midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde meydana geldi.

Tarladaki mesaileri biten işçilerin taşındığı, İsmail Gerçek yönetimindeki 27 US 557 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Adana Tarım tarım işçileri

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