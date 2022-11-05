'Türkiye Yüzyılı' bestecisi Yücel Arzen'den, Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a destek: 'Sözlerinin altına imzamı atarım'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 12:26

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'i ve Harf Devrimi'ni hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tepkilerin ardından görevinden istifa etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" diyerek sert tepki gösterdiği Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim” ifadelerini kullanmıştı.

Ünal’ın yerine ise daha önce de grup başkanvekilliği görevini üstlenen AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin getirilmişti.

"SÖZLERİNİN ALTINA BEN DE İMZAMI ATARIM"

Cumhur İttifakı'ndaki 'Ünal' çatlağı sürerken; Cumhuriyet'i ve Harf Devrimi'ni hedef alan Ünal'a parti çevresinden destek geldi.

AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısını yapan Yücel Arzen, Mahir Ünal için destek mesajı yayımladı.

Arzen, sosyal medya hesabından “Bir (gerçek) sanatçı, bir müzik insanı, bir besteci olarak Sayın Mahir Ünal’ın sözlerinin altına ben de imza atarım. Düşünce Çölümüzün yılan, akrep ve çıyanları bir cennet arayan ve çölü bir vahaya dönüştürmek için çalışanları anlayamaz!” ifadelerini kullandı.