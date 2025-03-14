Tasarruf paketi açıklandı: Harcamalar çığ gibi büyüdü! 32 kata varan artışlar...

Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:48

Güncelleme: 14.03.2025 - 16:48

Kamu harcamalarında tasarruf hedeflenmesine rağmen giderlerde ciddi bir artış yaşandı. Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın analizine göre taşıt, haberleşme ve kırtasiye gibi kalemlerde çarpıcı artışlar kaydedildi.

13 Mayıs 2024'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketi, harcamaların kontrol altına alınmasını amaçlıyordu. Ancak resmi veriler, harcamaların hızla yükseldiğini ortaya koydu.

Yılmaz’ın analizine göre 2024 yılı boyunca kamu harcamalarında azalma sağlanamadı. Aksine belirli alanlarda harcamalar rekor seviyelere çıktı.

TAŞIT GİDERLERİ UÇUŞA GEÇTİ

2024'ün ilk üç ayında 2,1 milyar TL olan taşıt giderleri, son çeyrekte ise 10,3 milyar TL’ye ulaştı. Taşıt alımları için 2024'ün ilk yarısında 231 milyon TL harcanırken ikinci yarıda bu rakam 7 milyar 540 milyon TL'ye fırladı. Alım giderleri ikinci yarıda 32 kat arttı. Ayrıca, taşıt onarım giderleri 855 milyon TL’den 2,3 milyar TL’ye yükseldi.

HABERLEŞME GİDERLERİNDE ÇARPICI ARTIŞ

Kamu kurumlarının haberleşme harcamaları yıl boyunca 2,5 kat arttı. İlk çeyrekte 2,2 milyar TL olan bu harcama, son çeyrekte 8,1 milyar TL’ye ulaştı. Kırtasiye ve baskı harcamaları 4 katına çıkarken, lojman ve sosyal tesis giderleri 6 katına yükseldi.

ENERJİ GİDERLERİ BÜTÇEYİ ZORLUYOR

Kamunun en büyük harcama kalemlerinden biri olan enerji giderleri, bütçenin yarısından fazlasını tüketti. 2023-2024 döneminde kamu harcamalarında yüzde 40 artış kaydedilirken, enerji giderleri yüzde 20 arttı. Ancak taşıt kiralama, kırtasiye ve haberleşme harcamalarındaki artış çok daha yüksek seviyelere ulaştı.

HALKA TASARRUF KAMUYA HARCAMA

Sonuç olarak, tasarruf tedbirleri kamu maliyesinde beklenen etkiyi yaratmadı. 2023'ten 2024'e taşıt kiralama ve onarım giderleri yüzde 136, haberleşme harcamaları ise yüzde 100 arttı. Enflasyonla mücadelede halkın üzerindeki yük artarken,kamu harcamaları hız kesmeden devam ediyor.