ATM'den para çekmede yeni dönem: İşlem yapmak zorlaşacak!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:49

ATM'lerden para çekmek ve banka hesabı açmak için yeni güvenlik önlemleri hayata geçiriliyor. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, ATM'lere yüz tanıma sistemi entegre edilecek. Artık, güvenlik kameraları tarafından tespit edilemeyen kişiler para çekme işlemi gerçekleştiremeyecek.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYITLARI İKİ YIL SAKLAYACAK

ATM’lerde yapılan işlemler sırasında, güvenlik kameralarına kaydedilen yüz görüntüleri, en az iki yıl boyunca saklanacak. Bu adım, dolandırıcılık ve bilişim suçlarına karşı daha etkin bir koruma sağlamayı amaçlıyor.

ÇİPLİ KİMLİK OLMADAN HESAP AÇILAMAYACAK

Banka hesabı açarken de çipli kimlik kartı zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenleme, kimlik sahteciliği ve dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmek için tasarlandı.

Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, bankalar ve mobil operatörler yeni yükümlülükler altına girecek. Bankacılık ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda, suçla bağlantılı hesaplar askıya alınacak ve mağdurun zararları iade edilecek.

BANKALARA CEZA UYGULANACAK

Savcı veya hakim tarafından talep edilen belgeleri 10 gün içinde teslim etmeyen banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilecek.

ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

Yüz tanıma sistemine uygun şekilde kameraya bakarak işlem yapın. Güvenli bir ortamda işlem gerçekleştirin. PIN kodunuzu girerken etrafınızı kontrol edin. İşlem sonrası 'İptal' tuşuna basmayı unutmayın.

Bu yeni sistem, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.